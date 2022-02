Doveva arrivare la primavera invece ecco la tempesta Eunice in azione anche sull'Italia: vento, pioggia e neve (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il sito www.iLMeteo.it, comunica che nella giornata odierna ad essere maggiormente investite dal maltempo saranno le regioni centro - meridionali: ci saranno occasioni per piogge, temporali e locali ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il sito www.iLMeteo.it, comunica che nella giornata odierna ad essere maggiormente investite dal maltempo saranno le regioni centro - meridionali: ci saranno occasioni per piogge, temporali e locali ...

Advertising

bbbulbasaurr : Che palle ancora non mi è venuto il ciclo doveva arrivare ieri ma che cszzo succede ultimamente - L_Cianino : @QRepubblica @NicolaPorro @rete4 Oggi 21/2 doveva arrivare il nuovo vaccino della #Novavax ed invece no. Cosa succe… - hbwxflicker__ : doveva arrivare due minuti fa e gia sono in ritardo - latwittipe : @DanielaAiuto @Know_How_To_Do Ma perché? Perché doveva essere una festa? Non lo comprendo. Quando ero in Azione e C… - Cabbot_ : BUONGIORNO E BUON LUNEDÌ FINALMENTE OGGI DOVREBBE ARRIVARE MY DELIVERY FROM CINCINNATI CHE STO ASPETTANDO DA 2 SETT… -