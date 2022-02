Doha | ostacolo Mertens per Paolini live ora in tv

Leggi su federtennis

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il circuito femminile fa tappa in Qatar con il primo "1000" dell'anno, trasmesso in diretta da domenica su SuperTennis: Jasmine sorteggiata al primo turno contro la belga, 16esima testa di serie. Sono ben 8 le top ten al via: Sabalenka guida il seeding