Creare benessere all’interno della classe: le pratiche, gli strumenti di informazione, gli studi e le ricerche [VIDEO] (Di lunedì 21 febbraio 2022) In questo periodo di pandemia e post-pandemia il problema del benessere a scuola ha assunto una maggiore importanza per tutti gli attori scolastici dai dirigenti, agli insegnanti per arrivare, soprattutto, agli studenti. L'articolo Creare benessere all’interno della classe: le pratiche, gli strumenti di informazione, gli studi e le ricerche VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) In questo periodo di pandemia e post-pandemia il problema dela scuola ha assunto una maggiore importanza per tutti gli attori scolastici dai dirigenti, agli insegnanti per arrivare, soprattutto, agli studenti. L'articolo: le, glidi, glie le

Advertising

orizzontescuola : Creare benessere all’interno della classe: le pratiche, gli strumenti di informazione, gli studi e le ricerche. VID… - periodicodaily : Svegliarsi presto: come creare una routine mattutina? #routine #salute #benessere @CLAUDIA77565778 - EnricoBonotto : @Publio_Marone @OGiannino @zafesova Sì, come no. È Putin che, incapace di creare le condizioni per il benessere eco… - ChemtrailsRoma : @BluDiChina @giuseppefiore83 @AlfridaPeraj @FmMosca Da noi l'eta' media era piu' alta perche' vigeva il benessere c… - Bninformatica : RT @lifetechmore: @NicolaPorro simceramente... Da imprenditore in stand by... Ho due progetti da avviare nell'industria... Penso che almeno… -