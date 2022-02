Covid: in Puglia 8 morti e 1.730 nuovi casi, l'8,8% dei test (Di lunedì 21 febbraio 2022) Oggi in Puglia si registrano 1.730 nuovi contagi Covid su 19.508 test (8,8% positività) e 8 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 438, nella provincia Bat 150, in provincia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Oggi insi registrano 1.730contagisu 19.508(8,8% positività) e 8 decessi. Isono così distribuiti: in provincia di Bari 438, nella provincia Bat 150, in provincia ...

Advertising

news24_city : Covid: 1.730 nuovi casi e 8 morti in Puglia, stabili i ricoveri - barinewstv : Covid, comincia a decrescere la curva anche in Puglia e Basilicata. Stabili i decessi - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Puglia, 1.730 contagi e 8 morti: bollettino 21 febbraio: (Adnkronos) - I dati della regione - avespartacus : RT @RegionePuglia: #COVID19 #Covid_19 Aggiornamento in #Puglia al #21febbraio. Consulta il bollettino?? - GaetanoGorgoni : #Covid, 1.730 nuovi casi in Puglia: 554 sono leccesi. #Vaccino, probabile la quarta dose in autunno. Bocciato un nu… -