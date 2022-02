Covid-19, come dovremo controllare la situazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non dimentichiamo mai le regole di igiene, come lavarsi le mani, e le misure protettive, dalla mascherina nei luoghi affollati e la distanza tra le persone. Ma sicuramente in questa nuova fase di Covid-19 con la predominanza della variante Omicron, occorre rivedere il significato di misure come il tracciamento dei contatti, la necessità di isolamento e la gestione della scuola. In questo senso va un documento messo a punto dagli esperti della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SiTI), che segnala proprio come affrontare questa nuova fase, segnalando peraltro l’importanza delle vaccinazioni. Gli esperti segnalano che si auspica anche una presa di posizione più netta sul valore aggiunto della copertura immunitaria da vaccino rispetto alla protezione da malattia naturale, smitizzando che sia ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non dimentichiamo mai le regole di igiene,lavarsi le mani, e le misure protettive, dalla mascherina nei luoghi affollati e la distanza tra le persone. Ma sicuramente in questa nuova fase di-19 con la predominanza della variante Omicron, occorre rivedere il significato di misureil tracciamento dei contatti, la necessità di isolamento e la gestione della scuola. In questo senso va un documento messo a punto dagli esperti della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SiTI), che segnala proprioaffrontare questa nuova fase, segnalando peraltro l’importanza delle vaccinazioni. Gli esperti segnalano che si auspica anche una presa di posizione più netta sul valore aggiunto della copertura immunitaria da vaccino rispetto alla protezione da malattia naturale, smitizzando che sia ...

Advertising

fattoquotidiano : Come due anni di Covid hanno cambiato la vita dei bambini: “Senza contatti abbiamo imparato a parlare con gli occhi… - gparagone : Mentre tutti riaprono (o pensano a come riaprire), Speranza si affida alle previsioni [sempre sbagliate] di questo… - borghi_claudio : Uscito aggiornamento dati ISS. Come al solito non hanno senso. Guardate la differenza fra i decessi di chi ha fatto… - giuseppeargent3 : @ProfMBassetti Covid-restrizioni. In GB,come in tutto il mondo, hanno abolito restrizioni e obbligo vaccini; solo i… - guiodic : RT @silvia_campioni: Approfitto di questa insolita visibilità per chiedere: come va con la comunicazione sul Long Covid in Italia? In Svizz… -