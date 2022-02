Claudio Gioè, chi è l’ex fidanzata Pilar Fogliati: “Volevamo cose diverse” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Gioè: l’ex fidanzata è un noto volto del cinema nostrano: Pilar Fogliati protagonista di fiction come Cuori e che ha avuto un grande successo sul web. Vedremo l’attore sul palco della prima puntata del Festival Di Sanremo dove presenterà la seconda stagione della serie Makari. L’interprete palermitano ha incontrato sul set della serie televisiva “Il Bosco”: tra i due è scoppiato l’amore. Una relazione che sembrava procedere a gonfie vele, e sulla quale entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo fino a quando dopo quattro anni e mezzo è calato il sipario. I motivi della rottura tra Gioè e la Fogliati sono stati rivelati in seguito dall’attrice di origini argentine sulle pagine del settimanale Confidenze Una relazione che è durata circa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)è un noto volto del cinema nostrano:protagonista di fiction come Cuori e che ha avuto un grande successo sul web. Vedremo l’attore sul palco della prima puntata del Festival Di Sanremo dove presenterà la seconda stagione della serie Makari. L’interprete palermitano ha incontrato sul set della serie televisiva “Il Bosco”: tra i due è scoppiato l’amore. Una relazione che sembrava procedere a gonfie vele, e sulla quale entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo fino a quando dopo quattro anni e mezzo è calato il sipario. I motivi della rottura trae lasono stati rivelati in seguito dall’attrice di origini argentine sulle pagine del settimanale Confidenze Una relazione che è durata circa ...

Advertising

bubinoblog : Claudio Gioè e Domenico Centamore, alias Lamanna e Piccionello, giocano questa sera ai #SolitiIgnoti e lanciano il… - twittamiandrea : #ISolitiIgnoti Concorrenti di stasera: Claudio Gioè e Domenico Centamore - SalvoMacca : @max_shining @MonacaMonza Io aggiungerei anche Claudio Gioè, è sempre molto intenso nelle sue variegate interpretazioni - ZerounoTv : Claudio Gioè e la sua Sicilia: «Quando vivevo a Roma, cercavo al mercato i tenerumi» - lostthemoth : Spero in una s3, sarà dura non vedere per così tanto tempo Claudio Gioè in tv ???? -