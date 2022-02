Cagliari-Napoli 1-1, Giulini: “Mi sono emozionato, meritavamo di vincere” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “vincere sarebbe stato il regalo più bello. Mi ha emozionato il supporto dei tifosi in uno stadio pieno, meritavamo i tre punti”. Queste le parole del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini dopo l’1-1 contro il Napoli. “Questo è il terzo pareggio su cui possiamo recriminare – ha detto il patron sardo a Dazn – Il Napoli ha fatto un solo tiro in tutta la partita. Se manteniamo questa umiltà, possiamo fare bene”. Il Cagliari ha perso solo un match nel 2022 in Serie A e per Giulini “c’è stato un cambio di mentalità grazie al grande lavoro di Mazzarri. Prima c’era qualche soggetto non abbastanza coinvolto nella nostra famiglia. Caceres? Non discuto il professionista, ma cambiano le priorità con le stagioni”, ha aggiunto. E infine c’è ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “sarebbe stato il regalo più bello. Mi hail supporto dei tifosi in uno stadio pieno,i tre punti”. Queste le parole del presidente del, Tommasodopo l’1-1 contro il. “Questo è il terzo pareggio su cui possiamo recriminare – ha detto il patron sardo a Dazn – Ilha fatto un solo tiro in tutta la partita. Se manteniamo questa umiltà, possiamo fare bene”. Ilha perso solo un match nel 2022 in Serie A e per“c’è stato un cambio di mentalità grazie al grande lavoro di Mazzarri. Prima c’era qualche soggetto non abbastanza coinvolto nella nostra famiglia. Caceres? Non discuto il professionista, ma cambiano le priorità con le stagioni”, ha aggiunto. E infine c’è ...

