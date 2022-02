Bologna Spezia 2-1 LIVE | ancora Arnautovic Doppietta e rimonta

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Inizia il match tra– Primo pallone giocato dalla formazione ospite. 1? Occasione Verde – Il primo tiro della partita è di Verde: palla che termina sopra la traversa. 3? Fuorigioco Maggiore – Il calciatore dellosi ritrova al di là della linea difensiva. 4? Grande occasione Verde – Spreca una grande occasione col suo tiro dal limite: decisiva la parata di Skorupski. 5? ...

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - furgeTX : RT @tvdellosport: ?? Alle 23.00 a #Sportitaliamercato ?? I posticipi di #Cagliari - #Napoli e #Bologna - #Spezia ?? Flop milanesi: l’ #Inte… - Calciodiretta24 : Serie A, Bologna – Spezia 2-1: tabellino, marcatori e statistiche - tvdellosport : ?? Alle 23.00 a #Sportitaliamercato ?? I posticipi di #Cagliari - #Napoli e #Bologna - #Spezia ?? Flop milanesi: l’… - GazzettadellaSp : Il Bologna segna il 2 a 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Spezia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall'Ara,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA ......30 Prisma Taranto - Piacenza 3 - 1 18:00 Volley Perugia - Padova 3 - 1 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 19:00 Cagliari - Napoli 1 - 1 21:001 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Celta - ...Roma, 21 feb. La Lega calcio di Serie A cercherà venerdì, nel corso dell'assemblea, di trovare la quadratura per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Dopo il nulla di fat ...Manaj, calciatore dello Spezia, è stato appena ammonito durante il match contro il Bologna: diffidato, salterà la Roma domenica Durante il match in corso di svolgimento, tra il Bologna e lo Spezia, il ...