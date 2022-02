Biden pronto a incontrare Putin “se” non attacca. Ma da Mosca… (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accetta “in linea di principio” un incontro con Vladimir Putin a patto che chiaramente la Russia non proceda con un attacco contro l’Ucraina. Lo ha fatto sapere nella nottata italiana la Casa Bianca, accettando di fatto il lavoro di mediazione di Emmanuel Macron. Il capo di stato francese ha passato la giornata di domenica nel tentativo di ricostruire un percorso diplomatico mentre la situazione sembra degenerare. Il Cremlino ha detto che per ora è “prematuro” un incontro, ma sono anche posizioni necessarie per non sembrare deboli. I separatisti russi di Donetsk e Lugansk martellano il fronte orientale ucraino (mai così tanti colpi di mortaio e missili anticarro sparati negli ultimi anni). Il rischio di un casus belli (reale o costruito) che poi possa portare i russi all’attacco è altissimo, nonostante gli ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, accetta “in linea di principio” un incontro con Vladimira patto che chiaramente la Russia non proceda con un attacco contro l’Ucraina. Lo ha fatto sapere nella nottata italiana la Casa Bianca, accettando di fatto il lavoro di mediazione di Emmanuel Macron. Il capo di stato francese ha passato la giornata di domenica nel tentativo di ricostruire un percorso diplomatico mentre la situazione sembra degenerare. Il Cremlino ha detto che per ora è “prematuro” un incontro, ma sono anche posizioni necessarie per non sembrare deboli. I separatisti russi di Donetsk e Lugansk martellano il fronte orientale ucraino (mai così tanti colpi di mortaio e missili anticarro sparati negli ultimi anni). Il rischio di un casus belli (reale o costruito) che poi possa portare i russi all’attacco è altissimo, nonostante gli ...

