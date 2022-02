Allarme influenza aviaria: scoperti due focolai a Prato, emanate restrizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allarme influenza aviaria . L'epidemia si sta diffondendo veloce all'interno di allevamenti industriali e non: riguarda polli, volatili e tacchini. E questo preoccupa non poco gli allevatori per le ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022). L'epidemia si sta diffondendo veloce all'interno di allevamenti industriali e non: riguarda polli, volatili e tacchini. E questo preoccupa non poco gli allevatori per le ...

Advertising

ceciliacecchi : #aviaria, un po’ #mamma della storica #peste, avanti così che ci sterminiamo; sempre #guerra è ?? - reteversilia : Allarme influenza aviaria, scoperti due focolai in provincia di Prato - IlTirrenoPrato : La malattia colpisce il pollame ma può essere trasmessa anche all’uomo. L’Asl istituisce un cordone sanitario intor… - MARCOCA84655392 : @robersperanza C'è da fare i conti con l'inizio pandemia, 20 Febbraio 2020 l'incompetenza, nel gestire la peste del… - sportli26181512 : Lazio, allarme per Porto: Immobile ha l’influenza e deve dare forfait: Lazio, niente Immobile in Europa League: ha… -