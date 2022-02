A Dubai al via la settimana delle Marche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Firmato il memorandum Marche land of excellence – Carloni: “L’obiettivo è attrarre investimenti e creare sviluppo” Al via questa mattina la settimana delle Marche all’Expo di Dubai. Il programma di eventi è stato presentato nel corso di un’iniziativa a cui hanno preso parte, dagli Emirati Arabi, il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, ed in collegamento da palazzo Raffaello il governatore Francesco Acquaroli e il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini. Nel corso dell’evento a cui ha preso parte, sempre in collegamento, anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini è stato firmato un memorandum di intesa tra Regione, Camera di commercio delle Marche e Camera di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Firmato il memorandumland of excellence – Carloni: “L’obiettivo è attrarre investimenti e creare sviluppo” Al via questa mattina laall’Expo di. Il programma di eventi è stato presentato nel corso di un’iniziativa a cui hanno preso parte, dagli Emirati Arabi, il vicepresidente della Regione, Mirco Carloni, ed in collegamento da palazzo Raffaello il governatore Francesco Acquaroli e il presidente della Camera di commercio, Gino Sabatini. Nel corso dell’evento a cui ha preso parte, sempre in collegamento, anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini è stato firmato un memorandum di intesa tra Regione, Camera di commercioe Camera di ...

