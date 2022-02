WWE | Brock Lesnar è andato fuori copione nel EC match di ieri sera?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 20 febbraio 2022)è tornato in WWE l’anno scorso durante il pay-per-view SummerSlam, dove ha sfidato Roman Reigns. Da allora ha avuto una lunga faida con quest’ultimo. Nel main event dell’evento Elimination Chamber,ha distrutto tutti i suoi avversari nel WWE Title Elimination Chambere ha finito per vincere l’intera sfida, diventando, ancora una volta, il WWE Champion. Voci di corridoio Parlando del, nel momento in cui erano rimasti due pod da aprire, quello di Lashley era stato selezionato, ma lui non c’era perché era stato accompagnatodalla struttura per dei problemi fisici.non ha perso tempo ad aspettare e ha distrutto il suo pod per entrare nell’incontro. Secondo rumor, The Beast Incarnate ha sfondato, con la sua forza, la ...