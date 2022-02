Vangelo di oggi, Domenica 20 Febbraio 2022: Lc 6,27-38 | Commento di Papa Francesco (Di domenica 20 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di Domenica 20 Febbraio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro”. “Non preoccuparti della cattiveria altrui, di chi pensa male di te. Inizia invece a disarmare il tuo cuore per amore di Gesù. Perché L'articolo Vangelo di oggi, Domenica 20 Febbraio 2022: Lc 6,27-38 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 20 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme ildi20, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro”. “Non preoccuparti della cattiveria altrui, di chi pensa male di te. Inizia invece a disarmare il tuo cuore per amore di Gesù. Perché L'articolodi20: Lc 6,27-38diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

BeppeBort : La reazione di Gesù è la chiave per interpretare il vangelo di oggi che non è un invito a una resa passiva di fron… - StellaBriIIante : Apriamo il vangelo di oggi - gercci1 : RT @TomsFin: Anche oggi date troppo peso a gente in malafede o che pur non capendo quello che vede cerca di spiegarti il vangelo del profet… - Cucciolina96251 : RT @TomsFin: Anche oggi date troppo peso a gente in malafede o che pur non capendo quello che vede cerca di spiegarti il vangelo del profet… - dade1173 : RT @TomsFin: Anche oggi date troppo peso a gente in malafede o che pur non capendo quello che vede cerca di spiegarti il vangelo del profet… -