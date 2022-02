Una AI come macchina del tempo: ecco i colori per foto e video di inizio 1900 (Di domenica 20 febbraio 2022) Il blog “Glamour Daze”, che si definisce un “archivio di moda vintage e di bellezza”, ha pubblicato video di inizio Novecento che, restaurati attraverso tecniche basate sull’intelligenza artificiale, si sono trasformati in testimonianze in 4K della moda e dello stile di quegli anni, dalla resa davvero strabiliante. I video del passato viaggiano nel tempo su Glamour Daze grazie all’intelligenza artificiale – ComputerMagazine.itIl blog di moda Glamour Daze ha dato un tocco di ultra-definizione al passato. E, tutto a un tratto, ecco che l’antico assume le sembianze del moderno: aumentando i fotogrammi da 16 e 24 al secondo fino a 60, portando la risoluzione fino a 4K ed aggiungendo il colore tramite la tecnica del “Deep Exemplar-Based video ... Leggi su computermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Il blog “Glamour Daze”, che si definisce un “archivio di moda vintage e di bellezza”, ha pubblicatodiNovecento che, restaurati attraverso tecniche basate sull’intelligenza artificiale, si sono trasformati in testimonianze in 4K della moda e dello stile di quegli anni, dalla resa davvero strabiliante. Idel passato viaggiano nelsu Glamour Daze grazie all’intelligenza artificiale – ComputerMagazine.itIl blog di moda Glamour Daze ha dato un tocco di ultra-defne al passato. E, tutto a un tratto,che l’antico assume le sembianze del moderno: aumentando igrammi da 16 e 24 al secondo fino a 60, portando la risoluzione fino a 4K ed aggiungendo il colore tramite la tecnica del “Deep Exemplar-Based...

