Ucraina | Kamala Harris | Esiste una reale possibilita' di guerra in Europa

(Di domenica 20 febbraio 2022) "Stiamo parlando della' di unain. Voglio dire, prendiamoci un momento per capire il significato di cio' di cui stiamo parlando. Sono passati piu' di 70 anni, e in questi 70 ...

Advertising

repubblica : Crisi Ucraina, Kamala Harris: 'Putin ha deciso, L'Europa sull'orlo della guerra' - ElGuappo6 : RT @Libero_official: Secondo #KamalaHarris, vicepresidente degli #StatiUniti, 'l'#Europa è sull'orlo di una guerra. Credo che #VladimirPuti… - alessan75877023 : RT @Libero_official: Secondo #KamalaHarris, vicepresidente degli #StatiUniti, 'l'#Europa è sull'orlo di una guerra. Credo che #VladimirPuti… - gselvaggia : Ucraina, Kamala Harris: 'L'Europa è sull'orlo di una guerra', il vero piano di Vladimir Putin… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ???? 'Riteniamo che #Putin abbia preso la sua decisione. Punto': lo ha detto la vicepresidente #Usa, Kamala #Harris, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Kamala

In questo contesto, durante la conferenza stampa tenuta in Germania,Harris ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla crisi tra Russia e, affermando: 'Riteniamo che Putin abbia preso la ...Lo ha ribadito la vicepresidente Usa,Harris, durante un briefing con la stampa sulla conferenza sulla Sicurezza di Monaco, riferendosi all'invasione dell'. Secondo Harris, l'Europa è ..."Le sanzioni emesse – continua Kamala Harris - sono alcune delle piu' grandi, se non le piu' forti, che abbiamo mai emesso. Provocheranno un danno all'economia russa e al suo governo".“Siamo pronti a sanzioni senza precedenti se Russia invade Ucraina”, così Kamala Harris al Munich Security Conference. / Youtube Munich Security Conference Fonte: Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev ...