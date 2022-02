UAE Tour | Jasper Philipsen | “Questa vittoria ottimo modo per iniziare la stagione”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) Primo squillo diall’UAE2022. Il velocista belga della Alpecin-Fenix debutta alla sua maniera innuovaprendendosi di forza lo sprint della prima tappa della corsa a tappe emiratina, battendo nettamente Sam Bennett ed Elia Viviani in uno sprint di gruppo parecchio tirato. Subito dopo il traguardo,ha commentato: “È stato un finale molto veloce, potevamo vedere la linea del traguardo da molto lontano. Abbiamo fatto la nostra traiettoria per organizzare la volata, ma stamattina non ero fiducioso anche perché era la mia prima corsa del 2022. Davvero una bella sensazione vincere contro avversari di questo livello“. In conferenza stampa, il velocista belga è tornato sulla questione: “è un ...