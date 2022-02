Stuccatori | posatori di cappotti certificati | ingegneri strutturali e un avvocato | BRIQUE cerca nuovo personale

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 20 febbraio 2022)die un. Sino figure specializzate da inserire nell’organigramma di un’azienda monrealese in forte crescita., nonostante le difficolta? del periodo storico che stiamo vivendo, sta registrando forti margini di crescita, a tal punto da rireda inserire nel suo organigramma. L’azienda monrealese, fondata da Giuseppe Quartararo, imprenditore Monrealese DOC di nascita, ha deciso di puntare tutto sui giovani.oggi rappresenta una delle realta? piu? interessanti del territorio palermitano. Nata come un’azienda per ristrutturazioni, nel tempo è diventata ...