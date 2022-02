Stage non retribuito, qual è il prezzo del futuro? (Di domenica 20 febbraio 2022) «Per molto tempo ci siamo abituati a uno Stage non retribuito, ma questo deve cambiare. Non possiamo più permettere che i giovani vengano sfruttati così» lo aveva detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e avrei voluto credere che in sua memoria e onore il cambiamento abbia innescato la rivoluzione. Ma non è così. 377 voti contrari, 293 favorevoli, 26 astenuti e quello stesso Parlamento ha respinto una nuova occasione non soltanto per regolamentare gli apprendistati, ma per creare il futuro dei giovani. Ironico che accada proprio quest’anno, mentre l’Europa sembra dirigere le sue priorità verso le nuove generazioni. È stato bocciato l’emendamento che vieta uno Stage non retributivo, difendendo anche questa volta i potenti a danno non dei più giovani. Compromettere il futuro degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) «Per molto tempo ci siamo abituati a unonon, ma questo deve cambiare. Non possiamo più permettere che i giovani vengano sfruttati così» lo aveva detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e avrei voluto credere che in sua memoria e onore il cambiamento abbia innescato la rivoluzione. Ma non è così. 377 voti contrari, 293 favorevoli, 26 astenuti e quello stesso Parlamento ha respinto una nuova occasione non soltanto per regolamentare gli apprendistati, ma per creare ildei giovani. Ironico che accada proprio quest’anno, mentre l’Europa sembra dirigere le sue priorità verso le nuove generazioni. È stato bocciato l’emendamento che vieta unonon retributivo, difendendo anche questa volta i potenti a danno non dei più giovani. Compromettere ildegli ...

fattoquotidiano : Tirocini e stage non pagati, al Parlamento Ue bocciato l’emendamento M5s per vietarli: votano contro Iv, Forza Ital… - lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - ignaziocorrao : L'@Europarl_EN ha votato per condannare gli #stage NON pagati e chiede alla @UEFrance di proporre una legislazione.… - mlpedo : RT @AzzurraBarbuto: Cosa c’è di folle e inaccettabile nella richiesta dei ragazzi che gli stage siano retribuiti? Mettetevi in testa che il… - fedeli_paolo : RT @GiovanniPaglia: Tirocini e stage non retribuiti sono “una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritt… -