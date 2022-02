Spalletti non si nasconde più sullo Scudetto, ma l’esame vero sarà contro il Cagliari (Di domenica 20 febbraio 2022) I due match contro Inter e Barcellona hanno dato un segnale forte: il Napoli c’è. Riesce a essere bello, magari non sempre spumeggiante in attacco, ma nello stesso tempo ha acquisito una certa mentalità ‘sporca’. Di quelle che ti fanno vincere le partite più complicate e che ti mettono in condizione a loro volta di essere ambiziosi. Il Napoli c’è, anche e soprattutto per lo Scudetto. Lo dice la classifica, così come a parole lo stesso Luciano Spalletti. “Regalatemi tredici gioie, poi posso anche smettere”: una provocazione, un sogno. O forse la piena consapevolezza che questa squadra può essere finalmente matura. Napoli Spalletti (Getty Images)Napoli, i numeri di Spalletti: i punti di forza degli azzurri Due sono i marchi di fabbrica tatuati a fuoco sulla pelle di questo Napoli firmato ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) I due matchInter e Barcellona hanno dato un segnale forte: il Napoli c’è. Riesce a essere bello, magari non sempre spumeggiante in attacco, ma nello stesso tempo ha acquisito una certa mentalità ‘sporca’. Di quelle che ti fanno vincere le partite più complicate e che ti mettono in condizione a loro volta di essere ambiziosi. Il Napoli c’è, anche e soprattutto per lo. Lo dice la classifica, così come a parole lo stesso Luciano. “Regalatemi tredici gioie, poi posso anche smettere”: una provocazione, un sogno. O forse la piena consapevolezza che questa squadra può essere finalmente matura. Napoli(Getty Images)Napoli, i numeri di: i punti di forza degli azzurri Due sono i marchi di fabbrica tatuati a fuoco sulla pelle di questo Napoli firmato ...

