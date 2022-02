Si spegne Nereo Rocco – 20 febbraio 1979 – VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il 20sinella sua Trieste, storico allenatore del Milan negli Anni ’60 e ’70 Il 20sia Trieste, città in cui è nato nel 1912,, storico allenatore che negli Anni ’60 e ’70 ha portato il Milan a vincere tutto, in Italia e nel mondo. Personaggio vulcanico e di straordinario fascino del calcio nostrano,si avvicina al panorama sportivo nelle vesti di calciatore, militando soprattutto nella Triestina tra il 1930 e il 1937. Degna di menzione è anche la sua esperienza triennale al Napoli fino al 1940. Ma è soprattutto da tecnico che il suo nome diviene noto anche all’estero, grazie ai numerosi titoli conquistati. Gli ...

Advertising

CalcioNews24 : Il #20febbraio 1979 si spegne nella sua Trieste Nereo Rocco, storico allenatore del Milan negli Anni ’60 e ’70 -

Ultime Notizie dalla rete : spegne Nereo

Il Torinese

Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone A Squadra Erminio Trasferta alRocco di Trieste per la 18ª giornata di campionato, dove la Giana cede alla Triestina per ...sorvola la porta e sisul ...Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone A Squadra Erminio Trasferta alRocco di Trieste per la 18ª giornata di campionato, dove la Giana cede alla Triestina per ...sorvola la porta e sisul ...