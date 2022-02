Padova: a rischio Pavanel (Di domenica 20 febbraio 2022) Il pareggio contro il Trento ha messo in dubbio il futuro di Massimo Pavanel sulla panchina del Padova. Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Il pareggio contro il Trento ha messo in dubbio il futuro di Massimosulla panchina del

Advertising

sportli26181512 : Padova: a rischio Pavanel: Il pareggio contro il Trento ha messo in dubbio il futuro di Massimo Pavanel sulla panch… - MattiaGallo17 : RT @ultimora_pol: #Italia Luca #Zaia ha difeso sul Mattino di Padova i militanti della #Lega|ID a rischio espulsione, poiché dissero 'Salvi… - ultimora_pol : #Italia Luca #Zaia ha difeso sul Mattino di Padova i militanti della #Lega|ID a rischio espulsione, poiché dissero… - News24Italy : #Crisi Russia-Ucraina, a rischio 300 milioni di euro di export per le imprese padovane - mazzettam : @CailleLuc @bobocraxi @RadioRadicale @PartSocialista @NTC_Padova infatti, una perdita di tempo e soldi per dare vis… -