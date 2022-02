MOVIOLA – Inter-Sassuolo | gol di De Vrij annullato dal Var | mani precedente di Dimarco

(Di domenica 20 febbraio 2022) Episodio daincol gol di Stefan Dedopo un consulto col Var per un fallo didi. Il difensore nerazzurro intecetta un pallone con il braccio e lo fa in modo che sembrerebbe volontario. Per questo motivo, il Var richiama Fourneau a una on field review. Quindi c’è l’vento decisivo della tecnologia per annullare questa rete e si resta sullo 0-2. Decisione giusta. SportFace.

Arbitro : Fourneau Guardalinee : Mondin e Di Meo Quarto uomo : Camplone Var : Valeri Avar : Longo 8': Raspadori segna su servizio di Berardi, ma l'Inter protesta: Calhanoglu, scippato del pallone a ... Bella combinazione sulla destra con Darmian che offre al centro per Lautaro ma Consigli in uscita riesce a opporsi. Migliore in campo: Raspadori PAGELLE.