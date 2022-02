Ligue 1 | Kluivert rilancia il Nizza | Satriano segna ancora Colpo Clermont a Marsiglia

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo la clamorosa caduta del Psg in terra bretone, in casa del Nantes, alle 13 torna la1. Nell’anticipo dell’ora di pranzo,...

Advertising

Luxgraph : Ligue 1, Kluivert regala il successo al Nizza contro l'Angers - sportli26181512 : Ligue 1, #Kluivert trascina il #Nizza al successo contro l'#Angers: L'ex attaccante della Roma decide il match dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Kluivert

Una sfida che vede di fronte due squadre protagoniste della1 . In campionato i padroni di ...parte non viene sfruttato un contropiede 45' 3 minuti di recupero 44' in campo Guessand per...... 58' Traoré Monaco - Rennes 2 - 1 16' Terrier, 35' Ben Yedder , 72' Volland St - Etienne - Nantes 0 - 1 83' Kolo Muani Nizza - Lens 2 - 1 30' Kalimuendo, 63' Lemina, 79'Classifica1 ...Clamoroso ko interno del Marsiglia, che nella venticinquesima giornata di Ligue 1 perde 2-0 al Velodrome contro il ... che supera 1-0 l'Angers grazie a Justin Kluivert (19'). Poker del Rennes (4-1) al ...Si è conclusa con una grande sorpresa la venticinquesima giornata di Ligue 1 2021/2022, che aveva già visto la ... Ne approfitta il Nizza, che batte di misura l’Angers grazie al gol di Justin Kluivert ...