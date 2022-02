L'ambasciatrice italiana caduta dal balcone? "No, è suicidio": indiscrezione-choc, la verità sulla morte della Tardioli (Di domenica 20 febbraio 2022) Una morte drammatica, quella di Francesca Tardioli, 57 anni, ambasciatrice italiana a Canberra, in Australia. Il decesso è avvenuto ieri, sabato 19 febbraio. Inizialmente si è parlato di incidente domestico, una caduta dal balcone. Il tutto è avvenuto a Foligno, sua città natale, dove era tornata per trascorrere qualche giorno di ferie. Sull'episodio indagano i carabinieri, inutili i soccorsi: la Tardioli, che ricopriva la carica di ambasciatrice dal settembre 2019, è morta sul colpo. La notizia è stata data dal Corriere dell'Umbria. Ma ora, sulla vicenda, piovono le pesantissime indiscrezioni di Dagospia: si tratterebbe di suicidio. Si legge infatti una breve nota pubblicata sul sito diretto da Roberto D'Agostino: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Unadrammatica, quella di Francesca, 57 anni,a Canberra, in Australia. Il decesso è avvenuto ieri, sabato 19 febbraio. Inizialmente si è parlato di incidente domestico, unadal. Il tutto è avvenuto a Foligno, sua città natale, dove era tornata per trascorrere qualche giorno di ferie. Sull'episodio indagano i carabinieri, inutili i soccorsi: la, che ricopriva la carica didal settembre 2019, è morta sul colpo. La notizia è stata data dal Corriere dell'Umbria. Ma ora,vicenda, piovono le pesantissime indiscrezioni di Dagospia: si tratterebbe di. Si legge infatti una breve nota pubblicata sul sito diretto da Roberto D'Agostino: ...

Advertising

Corriere : Cade dal balcone: morta Francesca Tardioli ambasciatrice italiana a Canberra - Agenzia_Italia : L'ambasciatrice italiana in Australia è morta cadendo da un balcone a Foligno - LucianoBianch63 : RT @silvano46: SI E' SUICIDATA FRANCESCA TARDIOLI, AMBASCIATRICE ITALIANA IN AUSTRALIA: ERA DEPRESSA PER I LOCKDOWN - Libero_official : Morta #FrancescaTardioli, ambasciatrice italiana in #Australia: cade dal balcone a #Foligno. Ma Dagospia rivela: 'S… - Alessan42745900 : RT @silvano46: SI E' SUICIDATA FRANCESCA TARDIOLI, AMBASCIATRICE ITALIANA IN AUSTRALIA: ERA DEPRESSA PER I LOCKDOWN -