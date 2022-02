Il Napoli è cresciuto, la frase di Spalletti che fa capire tutto (Di domenica 20 febbraio 2022) Luciano Spalletti ha sempre predicato una crescita mentale da parte del gruppo, che troppo spesso si perdeva proprio a livello caratteriale. Formare una nuova identità, senza vittimismo, non è semplice. Il primo ad impostare la nuova rotta è stato proprio Spalletti che da capitano della nave ha sempre affrontato le difficoltà senza lamentarsi. A dicembre, quando c’erano anche nove indisponibili, il tecnico ha sempre detto che il Napoli aveva una rosa in grado di affrontare le problematiche. Insomma il concetto è chiaro: tutti possono essere protagonisti, anche chi gioca meno. Un concetto che tornerà buono anche per la sfida con il Cagliari, quando mancheranno: Lozano, Politano, Lobotka e Anguissa. Quindi bisognerà rilanciare Demme, calciatore importante ma che da tempo siede in panchina. La frase di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) Lucianoha sempre predicato una crescita mentale da parte del gruppo, che troppo spesso si perdeva proprio a livello caratteriale. Formare una nuova identità, senza vittimismo, non è semplice. Il primo ad impostare la nuova rotta è stato proprioche da capitano della nave ha sempre affrontato le difficoltà senza lamentarsi. A dicembre, quando c’erano anche nove indisponibili, il tecnico ha sempre detto che ilaveva una rosa in grado di affrontare le problematiche. Insomma il concetto è chiaro: tutti possono essere protagonisti, anche chi gioca meno. Un concetto che tornerà buono anche per la sfida con il Cagliari, quando mancheranno: Lozano, Politano, Lobotka e Anguissa. Quindi bisognerà rilanciare Demme, calciatore importante ma che da tempo siede in panchina. Ladi ...

