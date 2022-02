Il “miracolo” di Sofia Goggia | dietro la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino c’è una cura speciale | parla l’ortopedico che l’ha operata

(Di domenica 20 febbraio 2022) Lo hanno definito “”, ma a ben guardare la rapida guarigione della sciatriceè il risultato di un grande lavoro di squadra. La lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro e la microfrattura alla testa del perone, diagnosticati dopo la caduta della campionessa dai medici federali Andrea Panzeri e Herbert Schoenhubert, richiedevano tempi biologici più lunghi per ripararsi. Invece laha concentrato tutto in pochissimi giorni a disposizione. E dopo poche settimane dall’infortunio di Cortina, ecco che ha gareggiato nella gara di discesainvernali di, conquistando l’argento. I meriti di questo risultato sono da ripartire tra la potenza fisica, il grande coraggio e la forza di volontà dell’atleta bergamasca ...

Advertising

FQMagazineit : Il “miracolo” di Sofia Goggia, dietro la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino c’è una cura speciale: parla… - IreneATMwannabe : RT @caterinabalivo: Questo traguardo è un miracolo costruito sulla forza di volontà, sul coraggio, e su un fisico d’acciaio capace di rialz… - Profilo3Marco : RT @Antonio_Tajani: Straordinaria. Sofia #Goggia medaglia d'argento sul podio olimpico ?? di #Beijing2022 . Dopo 23 giorni di lacrime e dolo… - sofia_vasto : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????????leggete????3345375817?? - sofia_vasto : RT @zampa_qua: AIUTOOOO ??STRAURGENTISSIMO??????????3388383843??un colpo al cuore??non scrivo ciò che penso??SIMBA anziano cieco in canile è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : miracolo Sofia

Il Fatto Quotidiano

Zorzi, quasi stupito del suo stesso. E fra quei preparatori evocati dal dott. Zorzi non si ...che in passato aveva lavorato anche con Filippo Tortu e che ha definito la partecipazione di...... quella fra Federica Brignone eGoggia, ma che, dopo i momenti di tensione delle ultime due ... argento e bronzo Brignone, argento conannesso per Goggia. Poteva essere sufficiente per ...Sofia Goggia ha lavorato con una maturità e un’inaudita ... Zorzi, quasi stupito del suo stesso miracolo. E fra quei preparatori evocati dal dott. Zorzi non si può non citare Flavio Di Giorgio, ...Ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 è avvenuto un vero e proprio miracolo sportivo che porta il nome e cognome di Sofia Goggia: 23 giorni dopo l'infortunio al ginocchio patito dopo la caduta nel ...