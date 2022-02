Gol annullato a Malinovskyi: l'Atalanta non ci sta e si mette in silenzio stampa (Di domenica 20 febbraio 2022) Ormai non passa partita che l'Atalanta non si senta danneggiata da episodi arbitrali sfavorevoli e urli la propria rabbia, prima in campo e poi in tv. Era già capitato in campionato contro il Cagliari ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 febbraio 2022) Ormai non passa partita che l'non si senta danneggiata da episodi arbitrali sfavorevoli e urli la propria rabbia, prima in campo e poi in tv. Era già capitato in campionato contro il Cagliari ...

Advertising

capuanogio : Col gol annullato all’#Atalanta si stabilisce un precedente: in pratica il fuorigioco passivo viene cancellato #AtalantaFiorentina - capuanogio : #Gasperini ha mille torti per come si presenta ed esprime. Però il gol annullato oggi viene dalla Luna e da un’inte… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina-Atalanta 1-0, annullato gol dubbio a Malinovskyi: Gasperini si infuria e viene espulso - ItalianSerieA : RT @LotiratureClub: Che vergogna il gol annullato a Malinovskyi ?? #FiorentinaAtalanta #Gasperini - napolipiucom : Gol annullato Atalanta: Gasperini espulso e insultato #FiorentinaAtalanta #Gasperini #Hateboer #ForzaNapoliSempre… -