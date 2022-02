Donbass: storia di Pino, mercenario messinese che combatte con i filorussi (Di domenica 20 febbraio 2022) La latitanza di Pino Russo, il “mercenario” messinese di 29 anni con la passione del kalashnikov, e che da anni vive nel Donbass, è iniziata il 27 aprile del 2021, quando il Tribunale di Messina ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del Riesame nel luglio 2021. Il giovane, che non è mai tornato in Italia, il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 20 febbraio 2022) La latitanza diRusso, il “di 29 anni con la passione del kalashnikov, e che da anni vive nel, è iniziata il 27 aprile del 2021, quando il Tribunale di Messina ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del Riesame nel luglio 2021. Il giovane, che non è mai tornato in Italia, il Mattino di Sicilia.

Advertising

franco56it : RT @AlfioKrancic: Per la prima volta nella storia buonista della sinistra di cartone, i profughi vengono apertamente odiati. Cosa avete cap… - fam_cristiana : Dall'Holodomor al Donbass, fra Kiev e Mosca una lunga storia di conflitto - ClaudioTosi13 : RT @AlfioKrancic: Per la prima volta nella storia buonista della sinistra di cartone, i profughi vengono apertamente odiati. Cosa avete cap… - Efisio31251859 : RT @AlfioKrancic: Per la prima volta nella storia buonista della sinistra di cartone, i profughi vengono apertamente odiati. Cosa avete cap… - giandomenic45 : RT @AlfioKrancic: Per la prima volta nella storia buonista della sinistra di cartone, i profughi vengono apertamente odiati. Cosa avete cap… -