Calciomercato Juventus, una big di A ed una di Premier sul bianconero! (Di domenica 20 febbraio 2022) La Juventus, subito dopo il match di Champions contro il Villareal, si ritroverà a discutere dei rinnovi contrattuali di due elementi cardine nello scacchiere bianconero: uno è Cuadrado, con il quale non dovrebbero esserci problemi nel rinnovare il rapporto tra la società ed il colombiano, l’altro è Paulo Dybala. Paulo Dybala Juventus Il rinnovo della Joya continua a tardare, e la situazione potrebbe presto evolversi con l’interessamento di Inter e Tottenham. Secondo Todofichajes.com infatti, sia Beppe Marotta che Fabio Paratici potrebbero dare il via all’offensiva per il dieci bianconero, uno dei free-agent migliori del panorama mondiale. Se la Vecchia Signora non dovesse offrire l’ingaggio richiesto dall’entourage dell’argentino, il futuro del classe ’93 potrebbe essere lontano da Torino. Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) La, subito dopo il match di Champions contro il Villareal, si ritroverà a discutere dei rinnovi contrattuali di due elementi cardine nello scacchiere bianconero: uno è Cuadrado, con il quale non dovrebbero esserci problemi nel rinnovare il rapporto tra la società ed il colombiano, l’altro è Paulo Dybala. Paulo DybalaIl rinnovo della Joya continua a tardare, e la situazione potrebbe presto evolversi con l’interessamento di Inter e Tottenham. Secondo Todofichajes.com infatti, sia Beppe Marotta che Fabio Paratici potrebbero dare il via all’offensiva per il dieci bianconero, uno dei free-agent migliori del panorama mondiale. Se la Vecchia Signora non dovesse offrire l’ingaggio richiesto dall’entourage dell’argentino, il futuro del classe ’93 potrebbe essere lontano da Torino.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juventus, che bocciatura per Dybala: 'Gli manca la mentalità' Gli uomini di Juric sono riusciti a imbrigliare la manovra della Juventus, raramente brillante, con il trio offensivo piuttosto sottotono. Dopo il match con i granata, il grande ex Massimo Mauro ha ...

DIRETTA Serie A, Fiorentina - Atalanta 0 - 0 | Si parte! LIVE Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Franchi' in tempo reale. Formazioni ufficiali Fiorentina - ... CLASSIFICA: Milan 56, Inter** 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta** 44, Lazio* 42, Roma 41, ...

Calciomercato Juve: chi può lasciare Torino in estate. Tutti i nomi Juventus News 24 Juventus, allarme Dybala: le condizioni dell’argentino preoccupano Allegri Juventus, allarme Dybala: la decisione di Allegri ... a disposizione dell'allenatore per la gara di martedì contro il Villarreal in Champions League (Calciomercato.com) Paulo Dybala si è fermato al 54 ...

Juve, sollievo Dybala: nessuna lesione (Calciomercato.com) La Juventus tira un sospiro di sollievo per Paulo Dybala. L'argentino ha effettuato gli esami strumentali al JMedical che hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo ...

