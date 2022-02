Algarve Cup 2022, Italia in finale: superata 2-1 la Norvegia (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Italia supera per 2-1 la Norvegia e conquista la seconda finale consecutiva nell’Algarve Cup. Decisive la girata al volo di Giacinti e la rete di Caruso, per una Nazionale che ancora una volta ha dimostrato tutta la propria qualità e forza mentale. L’ultimo atto è in programma per la giornata di mercoledì (23 febbraio) alle ore 12 Italiane. All’Estadio Municipal di Lagos, le azzurre se la vedranno contro una tra Svezia o Portogallo. La sfida andrà in scena questo pomeriggio a Faro, con le padrone di casa obbligate al successo in virtù di una peggior differenza reti. Questo il commento del ct Milena Bertolini: “Faccio i complimenti alle ragazze. Sono state brave e intelligenti, hanno interpretato il match nel modo giusto perché contro un avversario così fisico era necessario mettere in campo tutte ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) L’supera per 2-1 lae conquista la secondaconsecutiva nell’Cup. Decisive la girata al volo di Giacinti e la rete di Caruso, per una Nazionale che ancora una volta ha dimostrato tutta la propria qualità e forza mentale. L’ultimo atto è in programma per la giornata di mercoledì (23 febbraio) alle ore 12ne. All’Estadio Municipal di Lagos, le azzurre se la vedranno contro una tra Svezia o Portogallo. La sfida andrà in scena questo pomeriggio a Faro, con le padrone di casa obbligate al successo in virtù di una peggior differenza reti. Questo il commento del ct Milena Bertolini: “Faccio i complimenti alle ragazze. Sono state brave e intelligenti, hanno interpretato il match nel modo giusto perché contro un avversario così fisico era necessario mettere in campo tutte ...

Advertising

sportface2016 : #AlgarveCup | #Italia in finale: superata 2-1 la #Norvegia - ItalianSerieA : New post: Giacinti e Caruso stendono la Norvegia, le Azzurre conquistano la finale dell’Algarve Cup - BianconeraNews : La @JuventusFCWomen si complimenta con @AriannaCaruso7: il motivo #crocierabianconera - infoitsport : Algarve Cup, Italia - Norvegia femminile: c'è la diretta in chiaro, dove vedere in tv e streaming - infoitsport : Italia Norvegia femminile 2-1: Giacinti-Caruso per la finale di Algarve Cup -