Adriana Volpe, chi è l’ex marito Roberto Parli: “Non è finita bene e sono preoccupata” (Di domenica 20 febbraio 2022) Adriana Volpe, la conduttirce televisiva attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6, ha parlato, per la prima volta, dell’ex marito Roberto Parli e degli attuali rapporti con lui: “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile. All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”. L’uomo, infatti, tra i commenti ad una fotografia pubblicata dalla showgirl su Instagram che la ritraeva insieme al conduttore Alfonso Signorini, ha iniziato a scrivere frasi apparentemente prive di senso, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022), la conduttirce televisiva attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6, ha parlato, per la prima volta, dele degli attuali rapporti con lui: “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile. All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”. L’uomo, infatti, tra i commenti ad una fotografia pubblicata dalla showgirl su Instagram che la ritraeva insieme al conduttore Alfonso Signorini, ha iniziato a scrivere frasi apparentemente prive di senso, ...

