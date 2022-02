Achille Lauro andrà all'Eurovision Song Contest (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il deludente quattordicesimo posto al 72esimo Festival di Sanremo, con il brano Domenica, Achille Lauro si prende la rivincita e sarà in gara all'Eurovision Song Contest che si svolgerà dal 10 al 14 maggio a Torino. Il cantautore nato a Verona, ma romano di adozione, si è infatti aggiudicato il concorso canoro Una Voce per SanMarino, con il brano inedito Stripper e, pertanto, rappresenterà, alla competizione continentale, i colori del piccolo stato arroccato sul Monte Titano. Achille Lauro vince Una Voce per San Marino Nella serata conclusiva del concorso canoro Una Voce per San Marino, svoltasi sabato 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, frazione di Serravalle, Achille Lauro, con la vittoria, si è aggiudicato il pass per ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il deludente quattordicesimo posto al 72esimo Festival di Sanremo, con il brano Domenica,si prende la rivincita e sarà in gara all'che si svolgerà dal 10 al 14 maggio a Torino. Il cantautore nato a Verona, ma romano di adozione, si è infatti aggiudicato il concorso canoro Una Voce per SanMarino, con il brano inedito Stripper e, pertanto, rappresenterà, alla competizione continentale, i colori del piccolo stato arroccato sul Monte Titano.vince Una Voce per San Marino Nella serata conclusiva del concorso canoro Una Voce per San Marino, svoltasi sabato 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, frazione di Serravalle,, con la vittoria, si è aggiudicato il pass per ...

