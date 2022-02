4 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.8 avvertita a Ragusa, Siracusa e Catania (Di domenica 20 febbraio 2022) Ragusa – Sciame sismico in corso nel mar Ionio meridionale. Quattro le scosse di terremoto registrate dall’Ingv in poco più di 30 minuti. La scossa più forte di magnitudo 3.8, registrata alle ore 15,49 nella costa tra Ragusa, Siracusa e Catania, è stata avvertita in molti Comuni delle tre province. Sono stati tanti i cittadini di Modica, Ispica, Priolo, Augusta e Siracusa a segnalare la scossa di terremoto sui social. Le altre tre scosse sono state registrate nel seguente ordine: la seconda scossa di magnitudo 2.2 alle ore 15,59, la terza scossa di magnitudo 2.3 alle ore 16,16 e la quarta di magnitudo 2.0 alle ore 16,26. le ultime tre ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022)– Sciame sismico in corso nel mar Ionio meridionale. Quattro lediregistrate dall’Ingv in poco più di 30 minuti. La scossa piùdi3.8, registrata alle ore 15,49 nella costa tra, è statain molti Comuni delle tre province. Sono stati tanti i cittadini di Modica, Ispica, Priolo, Augusta ea segnalare la scossa disui social. Le altre tresono state registrate nel seguente ordine: la seconda scossa di2.2 alle ore 15,59, la terza scossa di2.3 alle ore 16,16 e la quarta di2.0 alle ore 16,26. le ultime tre ...

