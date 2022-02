Tamberi accende l' Nba dei Vip con uan schiacciata ' virale'

Leggi su agi

(Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - L'emozione, la felicità, l'incredulità nel vivere il sogno di ogni bambino appassionato della pallacanestro. Gianmarco, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, nella notte italiana è sceso sul parquet di Cleveland per partecipare alla sfida tra celebrità all'All Star Game 2022, organizzato come ogni anno dalla Nba. E con un paio di schiacciate subito diventate virali ha illuminato la serata e ha esaltato il pubblico. Quella per il Celebrity Game è stata una chiamata a cui non credeva neanche lui, classe 1992 nativo di Civitanova Marche, da sempre amante del basket tanto da dedicargli qualche esultanza ad ogni asticella saltata nella sua disciplina. Lo aveva preannunciato tramite i social che sarebbe stata una giornata speciale, ricca di emozioni, tant'è che la sua gioia ha contagiato compagni, avversari e chi lo ha seguito davanti alla tv. Ma in ...