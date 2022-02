Storie da raccontare/6: Grazie Umberto (Di sabato 19 febbraio 2022) Umberto eco Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: Luglio e Milano – Daniele De Gregori Ho 16 anni e sento caldo. E’ l’estate del 1999, il mese di Luglio per essere precisi. In casa si soffoca ma la temperatura non c’entra nulla. Sono le cose che ascolto e che non vorrei ascoltare, i pensieri che faccio e che non vorrei fare, il malessere che provo e che non vorrei provare. La soluzione per respirare mi pare così chiara. Ancora non lo so, ma sarà una strategia che metterò in atto altre volte nella vita. La più semplice: scappare. Lasciando mio fratello, sul divano, a giocare alla Playstation. Vorrei, ma non ce la faccio a sedermi accanto a lui: Winnig Eleven mi risucchia il cervello e mi porta in uno stato in cui pensare pare l’unica cosa sensata da fare. Io, però, non voglio farlo. Soprattutto non voglio essere “qui”. Per cui afferro il ... Leggi su distantimaunite (Di sabato 19 febbraio 2022)eco Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: Luglio e Milano – Daniele De Gregori Ho 16 anni e sento caldo. E’ l’estate del 1999, il mese di Luglio per essere precisi. In casa si soffoca ma la temperatura non c’entra nulla. Sono le cose che ascolto e che non vorrei ascoltare, i pensieri che faccio e che non vorrei fare, il malessere che provo e che non vorrei provare. La soluzione per respirare mi pare così chiara. Ancora non lo so, ma sarà una strategia che metterò in atto altre volte nella vita. La più semplice: scappare. Lasciando mio fratello, sul divano, a giocare alla Playstation. Vorrei, ma non ce la faccio a sedermi accanto a lui: Winnig Eleven mi risucchia il cervello e mi porta in uno stato in cui pensare pare l’unica cosa sensata da fare. Io, però, non voglio farlo. Soprattutto non voglio essere “qui”. Per cui afferro il ...

carmelitadurso : Amo il mio lavoro, perché attraverso #pomeriggio5 posso raccontare le vostre storie e grazie all’aiuto di tutti riu… - Alberto93383706 : RT @LaVeritaWeb: Hanno tolto loro diritti e servizi. Sono milioni gli 'invisibili' che vengono privati del lavoro e non solo in virtù di pr… - Dida_ti : RT @siviwow: #TerraDiCasaMia #SalaLettura Terra mia, Terra mia e di chi? Alberi sapienti di storie e vicende che non possono parlare, allo… - semprelibri : RT @siviwow: #TerraDiCasaMia #SalaLettura Terra mia, Terra mia e di chi? Alberi sapienti di storie e vicende che non possono parlare, allo… - fede0891 : RT @LaVeritaWeb: Hanno tolto loro diritti e servizi. Sono milioni gli 'invisibili' che vengono privati del lavoro e non solo in virtù di pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie raccontare #metoo: "Il sesso non è solo questione di consenso" ... come cambiano a 50, 60 e 70 anni? A proposito di 'consenso', le giovani generazioni possono insegnare qualcosa alle donne coetanee delle vittime del #MeToo? A raccontare storie da #MeToo sono state ...

Stranger Things 4 sarà divisa in due volumi: ecco quando potremo vederli ... con i due co - creatori che di fatto hanno lasciato spazio a nuovi contenuti legati al franchise: "Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things. Nuovi ...

“9×9 Gas Tales: storie sottorete” Fei si racconta Lega Pallavolo Serie A Drusilla Gucci, la confessione fatta sui social: “La mia è fantastica” | A cosa si riferisce? Gucci è un nome che fa sempre impressione. Oggi parleremo di Drusilla Gucci, che ha una storia da raccontare. Ed è anche molto convinta in quello che crede. Drusilla Gucci, una delle indiscusse ...

X-Men Legends: Roy Thomas scriverà un storia di Wolverine La leggenda di casa Marvel Roy Thomas scriverà una storia di X-Men Legends, la collana in cui storici autori dei mutante marveliani tornano all’opera raccontando storie ambientate in epoche passate ...

... come cambiano a 50, 60 e 70 anni? A proposito di 'consenso', le giovani generazioni possono insegnare qualcosa alle donne coetanee delle vittime del #MeToo? Ada #MeToo sono state ...... con i due co - creatori che di fatto hanno lasciato spazio a nuovi contenuti legati al franchise: "Ci sono ancora tanteavvincenti dalegate al mondo di Stranger Things. Nuovi ...Gucci è un nome che fa sempre impressione. Oggi parleremo di Drusilla Gucci, che ha una storia da raccontare. Ed è anche molto convinta in quello che crede. Drusilla Gucci, una delle indiscusse ...La leggenda di casa Marvel Roy Thomas scriverà una storia di X-Men Legends, la collana in cui storici autori dei mutante marveliani tornano all’opera raccontando storie ambientate in epoche passate ...