Stop al Team event: il vento non dà tregua. Recupero o cancellazione? (Di sabato 19 febbraio 2022) Niente Team event, almeno per oggi. alle 11.30 locali - le 4.30 in Italia - , la giuria ha deciso di annullare la gara. Troppo forti le raffiche di vento a spazzare il catino della 'Rainbow', la pista ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Niente, almeno per oggi. alle 11.30 locali - le 4.30 in Italia - , la giuria ha deciso di annullare la gara. Troppo forti le raffiche dia spazzare il catino della 'Rainbow', la pista ...

Advertising

fottolesoglie : Come sempre da anni a questa parte la più grande differenza tra noi e i top team europei sembra essere la tecnica d… - 1DMarty_me : RT @nscscriverepriv: VI AMO TEAM BARU CONOSCIAMOCI VI PREGOOOOOOOOO ANYWAY NO STOP WORK GUYS ?? #jeru - nscscriverepriv : VI AMO TEAM BARU CONOSCIAMOCI VI PREGOOOOOOOOO ANYWAY NO STOP WORK GUYS ?? #jeru - IMBili_ : @totofaz @il_prof_13 I top team sono così. Era da doppietta ai reds in 20min. Le due occasioni di Dzeko (stop sbag… - Valerio_Dido : @Team_RMarciello @PieroLadisa Con copricerchi così un pit stop su due gli viene da 10 secondi minimo -