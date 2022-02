Spunta il patron dei Boston Celtics per l’Atalanta

(Di sabato 19 febbraio 2022)si prepara diventare statunitense. E’ notizia di ieri quella secondo la quale il club bergamasco sarà ceduto a investitori dagli USA. Una trattativa avviata già un paio di mesi fa, che ha avuto un’importante accelerazione negli ultimi venti giorni. Ad essere rilevate – spiega La Gazzetta dello Sport – saranno quote del 55%, per L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spunta patron

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

E dopo aver risposto ad alcune domande sulla sua squadrail tema Milan. Proprio in quel ... Ha risposto l'ex presidente rossonero e attualedel Monza. A proposito della squadra allenata da ...C'è un gruppo che lavora al design delle maglie del Napoli, ma l'ultima parola, le indicazioni finali (ma anche quelle iniziali) sono del'. 'Quella di oggi, indossata con la Salernitana e ...Ma lo stesso Pagliuca possiede importanti attività in ambito sportivo, in quanto co-proprietario di una delle più importanti franchigie di NBA, i Boston Celtics (tra gli altri co-proprietari anche ...Poi la Flames dovrebbe andare in soffitta. E chissà se De Laurentiis ne sta preparando anche un’altra, ma di sicuro un record il Napoli già ce l’ha: sono ben 10 le maglie che il patron azzurro e ...