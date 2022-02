Si cercano dodici dispersi sul traghetto che ha preso fuoco a largo della Grecia

(Di sabato 19 febbraio 2022) AGI -, fiamme non ancora spente e “un possibile sversamento” individuato da un AtrGuardia costiera italiana. L'incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì a bordo“Euroferry Olympia”,Grimaldi Lines in viaggio da Igoumenitsa a Brindisi, tiene ancora impegnati aldi Corfù un elicottero, una fregata, una nave anti-incendio e sei rimorchiatori. La priorità è la ricerca dei nove camionisti bulgari e dei loro tre colleghi greci che ancora mancano all'appello: l'ipotesi più verosimile è che siano rimasti ‘intrappolati' a bordo, che magari al momento in cui è scattato l'allarme fossero a dormire nei loro camion (circostanza, questa, che peraltro sarebbe vietata dal regolamento). In realtà, a rendere più difficile ...

AGI - Dodici dispersi, fiamme non ancora spente e 'un possibile sversamento' individuato da un Atr della Guardia costiera italiana. L'incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì a bordo della '......