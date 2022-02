Roma-Verona | formazioni ufficiali | fuori Veretout e Zaniolo | Tudor col tridente

Advertising

OfficialASRoma : ?? Anche oggi chi è all'Olimpico ha l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - OfficialASRoma : ?? Gli orari di apertura di #ASRoma Store e La Magica Land ?? Le modalità di accesso ?? I kiosk per entrare nel mond… - CalcioNews24 : ??#TiagoPinto ha parlato di #Zaniolo e del momento della #Roma ?? - Frengkent : @ecirtaeb_ Basterebbe contestare quello che è in panchina. Il Verona ed altre sotto in classifica che vi hanno mess… - LAROMA24 : Roma-Verona: la moviola. Giusto il giallo per Casale che ferma irregolarmente Abraham #AsRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

Commenta per primo Igor Tudor , allenatore del, ha parlato a Dazn prima della gara contro la: 'Crescita? Noi dobbiamo fare bene, me lo aspettavo. I risultati sono arrivati via via.? Noi andiamo per la nostra strada, non ci cambia ...Commenta per primo Tiago Pinto , dirigente della, ha parlato a Dazn prima della gara col: 'Zaniolo ha preso una botta, oggi non c'è ma credo che sarà disponibile per la prossima. Questa settimana è stata anormale per noi, ma dobbiamo ...Davide Faraoni, laterale destro dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma: "La Roma è sempre la Roma, indipendentemente dalle assenze. Loro faranno la partita ...Una Roma in emergenza ospita alle 18 allo stadio Olimpico (ancora sold out, 30mila spettatori) il Verona di Tudor. Mourinho ha nove giocatori indisponibili tra infortuni, squalifiche e casi Covid. La ...