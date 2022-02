Prima frode scoperta in NFT? Intanto il regno di sua Maestà sequestra 1,9 milioni di dollari (Di sabato 19 febbraio 2022) Il fatato mondo dei non-fungible token, un tipo speciale di token crittografico che rappresenta il certificato di autenticità, scritto su Blockchain, di un bene unico potrebbe aver mostrato il suo lato oscuro. Potrebbe, condizionale d’obbligo perché si sospetta di una frode. Ma pur sempre di frode stiamo parlando. NFT oggetto di frode – Adobe StockLo sostengono i funzionari di Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), quindi molto credibile visto che trattasi di un dipartimento governativo non ministeriale del regno Unito, responsabile per la riscossione delle imposte, del pagamento di alcune forme di sussidi statali, nonché dell’amministrazione di altri regimi regolatori incluso il salario minimo nazionale. Ebbene l’HMRC afferma di aver sequestrato con successo tre ... Leggi su computermagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Il fatato mondo dei non-fungible token, un tipo speciale di token crittografico che rappresenta il certificato di autenticità, scritto su Blockchain, di un bene unico potrebbe aver mostrato il suo lato oscuro. Potrebbe, condizionale d’obbligo perché si sospetta di una. Ma pur sempre distiamo parlando.oggetto di– Adobe StockLo sostengono i funzionari di Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), quindi molto credibile visto che trattasi di un dipartimento governativo non ministeriale delUnito, responsabile per la riscossione delle imposte, del pagamento di alcune forme di sussidi statali, nonché dell’amministrazione di altri regimi regolatori incluso il salario minimo nazionale. Ebbene l’HMRC afferma di averto con successo tre ...

Advertising

FBusbani : RT @GregPignataro: Cioè le sanzioni penali esistevano già per chi assevera il falso perpetrando una frode ai danni dello Stato ma noi, furb… - Lucia39134555 : RT @GregPignataro: Cioè le sanzioni penali esistevano già per chi assevera il falso perpetrando una frode ai danni dello Stato ma noi, furb… - GregPignataro : Cioè le sanzioni penali esistevano già per chi assevera il falso perpetrando una frode ai danni dello Stato ma noi,… - Rolfi39 : RT @TgLa7: Segregata in casa salvata dai carabinieri nel corso di indagini su frode informatica. Alla donna sono stati sottratti documenti… - metapid : RT @TgLa7: Segregata in casa salvata dai carabinieri nel corso di indagini su frode informatica. Alla donna sono stati sottratti documenti… -