Politano ci prova per una convocazione in extremis | l’idea di Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 febbraio 2022) Gli infortuni sono tornati a tormentare il Napoli. Sembrava esser finito quel periodo davvero tremendo in cui c’erano più indisponibili che giocatori tra campo e panchina, mentre invecedeve di nuovo fare i conti con diverse assenze. Partendo dall’infortunio alla spalla di Lozano subito in nazionale, passando alla lombalgia di Tuanzebe e finendo con gli infortuni die Lobotka contro l’Inter e Anguissa contro il Barcellona. Ma contro il Cagliari potrebbe esserci un ritorno. MatteoDopo diversi giorni di terapie e lavoro in palestra a causa dell’elongazione del muscolo soleo della gamba destra accusata nel match contro l’Inter, ieri Matteoè tornato a lavorare sul campo. Solo lavoro personalizzato per lui, ma comunque una buona notizia per ...