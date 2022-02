Advertising

IMoresi : RT @ARIZONA49: Lo sbarco dei clandestini al grido 'Allah akbar!'. I 'migranti' si riprendono tutti maschi mentre si avvicinano ????, stile tr… - ARIZONA49 : RT @ARIZONA49: Lo sbarco dei clandestini al grido 'Allah akbar!'. I 'migranti' si riprendono tutti maschi mentre si avvicinano ????, stile tr… - lifestyleblogit : Migranti, sbarco gennaio con 7 morti: arrestato presunto scafista - - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Migranti, sbarco gennaio con 7 morti: arrestato presunto scafista - telodogratis : Migranti, sbarco gennaio con 7 morti: arrestato presunto scafista -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sbarco

"Non è la prima volta che i trafficanti di essere umani libici affidano ia cittadini tunisini o egiziani per affrontare la traversata del Canale di Sicilia, ultimo segmento del lungo ...Il rapporto ha ribadito che "la Libia non è un porto sicuro per lodie rifugiati" e ha ribadito la richiesta agli stati membri coinvolti di "rivedere le politiche che favoriscono gli ...Nuovo sbarco a Pozzallo, su una barca a vela 07:43La truffa degli spaccaossa a Palermo, chieste 16 condanne anche in appello 07:43A Termini Imerese il Carnevale si rinnova, maestri della cartapesta in ...Le operazioni di sbarco dalla motovedetta, sono iniziate stanotte intorno alle 2 per concludersi intorno alle 4. I migranti, tutti asiatici, provengono da Afghanistan, Turchia, Siria e Palestina ed ...