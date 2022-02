Manchester City-Tottenham 2-3 | Kane-Kulusevski Conte batte Guardiola col tris di “K”

Advertising

DiMarzio : .@SpursOfficial I Primo gol con il #Tottenham per Dejan #Kulusevski - tancredipalmeri : Cioè ma se il Manchester City ne ha fatti 4 di gol nel primo tempo allo Sporting, ma se lasciavano il sorteggio pre… - Sporting_CP : ?? 58' Golo do Manchester City. #SCPMCFC | 0-5 | #UCL #DiaDeSporting - Gaetano_Cala : RT @CB_Ignoranza: 4’ Manchester City 0-1 Tottenham; 33’ Manchester City 1-1 Tottenham; 59’ Manchester City 1-2 Tottenham; 92’ Manchester Ci… - GandalfIl : Manchester City - Tottenham 2-3 #Kulusevski gol & assist e #Bentancur titolare ……e ma #Paratici ….?? #MCITOT… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

E lo fa passando (3 - 2) sul campo di una macchina fin qui quasi perfetta, ildi Guardiola, primo in classifica. Una partita al cardiopalma (durata cento minuti), che rischiava di ...Impresa del Tottenham di Antonio Conte, che si impone per 3 - 2 del Tottenham in casa delnel big match della 26ª gioranta di Premier League . Spurs in vantaggio con l'ex Juventus Kulusevski dopo appena 4', al 33' il pareggio di Gundogan per i citizens. Nella ripresa al 59' ...Giornata memorabile per Dejan Kulusevski. L'attaccante svedere si è reso protagonista di un'ottima prestazione della gara contro il Manchester City, vinta 3-2 dai ragazzi di Conte. E' l'ex bianconero ...Impresa del Tottenham di Antonio Conte, che si impone per 3-2 del Tottenham in casa del Manchester City nel big match della 26ª gioranta di Premier League. Spurs in vantaggio con l'ex Juventus ...