Ma quale “regime”: lo schifo del green pass è roba di sinistra (Di sabato 19 febbraio 2022) In questi mesi di follie pandemiche, con i talebani del vaccino e i partigiani del green pass a dettare legge, in tanti hanno accusato Draghi e il suo governo di somigliare a una dittatura di stampo fascista. Abbiamo visto in giro cartelli contro il «nazipass» e svastiche composte con le siringhe del vaccino. Al di là della totale assenza di senso della misura di certi paragoni, green pass e restrizioni non hanno nulla a che fare con il «nazifascismo». Anzi, è vero esattamente l’opposto. È proprio il giro di vite impresso prima della pandemia, con la scusa dell’antifascismo, che è stato un laboratorio per la stretta autoritaria odierna, con la scusa del Covid. Vediamo perché. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2022 Il green pass ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 febbraio 2022) In questi mesi di follie pandemiche, con i talebani del vaccino e i partigiani dela dettare legge, in tanti hanno accusato Draghi e il suo governo di somigliare a una dittatura di stampo fascista. Abbiamo visto in giro cartelli contro il «nazi» e svastiche composte con le siringhe del vaccino. Al di là della totale assenza di senso della misura di certi paragoni,e restrizioni non hanno nulla a che fare con il «nazifascismo». Anzi, è vero esattamente l’opposto. È proprio il giro di vite impresso prima della pandemia, con la scusa dell’antifascismo, che è stato un laboratorio per la stretta autoritaria odierna, con la scusa del Covid. Vediamo perché. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2022 Il...

