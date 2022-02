L’Ombra di Mazzini al Teatro Ghione il 10 e l’11 marzo 2022

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 febbraio 2022) Quando e perché masse di persone diventano popoli? Quando e perché molti popoli ne diventano uno solo? Come si costruisce, anzi, come si pensa una Nazione? “Pensiero e azione” sono alla base di tutta l’opera politica di Giuseppe, un uomo considerato da molti storici, politici, filosofi e letterati internazionali del suo e del nostro tempo, il più importante dell’Ottocento.ha consacrato la sua vita alla realizzazione di un’Italia Unita, Libera e Repubblicana, combattendo la “tirannide straniera e domestica”, svuotando la propria esistenza da ogni personalismo e consegnandosi alla storia. “Si trattava di tentar d’avviare l’educazione morale di un popolo; si trattava di cercare non solamente che l’Italia fosse, ma che sorgesse grande…” Proprio come i testi sacri stanno alla base delle grandi religioni monoteiste, così gli scritti ...