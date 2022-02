LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: le semifinali con Lollobrigida e Giovannini dalle 08.00 (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.46: E dunque si pensa alla Mass Start con ambizione: “Sarà una prova complicata. Io sono in condizione smagliante, ma non basta solo il fisico. Servirà strategia e tanta testa. Purtroppo io sarò sola e dovrò confrontarmi con una coppia di giapponesi, olandesi, canadesi ecc. Anche un pizzico di fortuna sarà ben accetto“, ha ammesso la nostra portacolori. 07.43: “Sono riuscita a trasformare la delusione di quattro anni fa, in motivazione per prepararmi al meglio per queste Olimpiadi. Sono cresciuta e maturata e i risultati si vedono. Per cui se ora sono ciò che sono lo devo anche quella delusione di quattro anni fa“, aveva raccontato Lollobrigida (fonte: gazzetta.it). 07.40: Dovrà agire anche di furbizia la “Lollo” per arrivare nello sprint ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.46: E dunque si pensa allacon ambizione: “Sarà una prova complicata. Io sono in condizione smagliante, ma non basta solo il fisico. Servirà strategia e tanta testa. Purtroppo io sarò sola e dovrò confrontarmi con una coppia di giapponesi, olandesi, canadesi ecc. Anche un pizzico di fortuna sarà ben accetto“, ha ammesso la nostra portacolori. 07.43: “Sono riuscita a trasformare la delusione di quattro anni fa, in motivazione per prepararmi al meglio per queste. Sono cresciuta e maturata e i risultati si vedono. Per cui se ora sono ciò che sono lo devo anche quella delusione di quattro anni fa“, aveva raccontato(fonte: gazzetta.it). 07.40: Dovrà agire anche di furbizia la “Lollo” per arrivare nello sprint ...

Advertising

OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA dell'ultima giornata dello #SPEEDSKATING a #Beijing2022: sarà il giorno delle mas… - zazoomblog : LIVE Speed skating Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini si giocano il… - infoitsport : LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini si giocano il… - Domyros_Run : Live 18-02-2022 Stasera Alle 21.00 Circa - Need for Speed Most Wanted 2005 ITA -C&C Red Alert 3 - Retro Games Di Va… - zazoomblog : LIVE Speed skating 1000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si parte David Bosa cerca un piazzamento di prestigio -… -