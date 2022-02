LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Francesco Friedrich vuole il poker d’oro. Patrick Baumgartner punta alla top 15 (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.30: Inizia la gara con il Brasile 2.29: Sono 28 gli equipaggi: Baumgartner partirà per terzo, Variola partirà come ultimo. Friedrich partirà come quarto 2.27: Italia 1 è formata da Patrick Baumgartner (27 dicembre 1994, GS Fiamme Azzurre), Lorenzo Bilotti (21 settembre 1994, GS Fiamme Oro), Eric Fantazzini (27 aprile 1996, CS Carabinieri) e Alex Verginer (3 ottobre 1994, CS Esercito) e ha conquistato la qualificazione a Pechino poche settimane prima dei giochi con il successo nel circuito europeo sulla mitica pista di St. Moritz. Al via ci sarà anche Italia 2 con Robert Gino Mircea (9 agosto 1999, Bob Club Cortina), José Delmas Obou (25 ottobre 1991, Bob Club Cristallo), Alex Pagnini (25 aprile 1994, Bob Club Cortina) e Mattia Variola (17 ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.30: Inizia la gara con il Brasile 2.29: Sono 28 gli equipaggi:partirà per terzo, Variola partirà come ultimo.partirà come quarto 2.27: Italia 1 è formata da(27 dicembre 1994, GS Fiamme Azzurre), Lorenzo Bilotti (21 settembre 1994, GS Fiamme Oro), Eric Fantazzini (27 aprile 1996, CS Carabinieri) e Alex Verginer (3 ottobre 1994, CS Esercito) e ha conquistato la qualificazione a Pechino poche settimane prima dei giochi con il successo nel circuito europeo sulla mitica pista di St. Moritz. Al via ci sarà anche Italia 2 con Robert Gino Mircea (9 agosto 1999, Bob Club Cortina), José Delmas Obou (25 ottobre 1991, Bob Club Cristallo), Alex Pagnini (25 aprile 1994, Bob Club Cortina) e Mattia Variola (17 ...

