Liam Gallagher difende Taylor Swift dopo le affermazioni di Damon Albarn

dopo le affermazioni di Damon Albarn, frontman dei Blur e dei Gorillaz, Liam Gallagher difende Taylor Swift e prende una netta posizione a favore della collega statunitense.

Damon Albarn su Taylor Swift

Tempo fa Damon Albarn ha rilasciato un'intervista al Los Angeles Times in cui ha detto la sua su Taylor Swift e Billie Eilish. Incalzato dal giornalista, la voce di Tender ha detto di preferire la seconda alla prima in quanto è anche autrice delle canzoni a differenza della voce di Folklore. Affermazione, questa, che Taylor Swift ha respinto con forza.

