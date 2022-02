Inter, verso il Sassuolo. Come cambia il centrocampo senza Brozovic (Di sabato 19 febbraio 2022) Una squalifica che per il quotidiano arriva nel momento meno opportuno della stagione con l'insidia Sassuolo dietro l'angolo e la necessità di riprendere un'andatura da 3 punti in campionato. Quest'... Leggi su interdipendenza (Di sabato 19 febbraio 2022) Una squalifica che per il quotidiano arriva nel momento meno opportuno della stagione con l'insidiadietro l'angolo e la necessità di riprendere un'andatura da 3 punti in campionato. Quest'...

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo verso #InterSassuolo ?? ?? - Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - PiazzaTasso : RT @Inter: ?? | FOTO Nerazzurri in campo verso #InterSassuolo ?? ?? - fcin1908it : Inter, Gosens verso il rientro. Niente Sassuolo, ecco la data per la prima convocazione -