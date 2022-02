Instagram lancia i Mi Piace nelle storie: come funzionano e dove si vedono (Di sabato 19 febbraio 2022) Instagram lancia i Mi Piace nelle storie, scopriamo come funzionano e dove si vedono: grandi novità in arrivo con il prossimo aggiornamento. L’annuncio è ufficiale e viene direttamente da Adam Mosseri, l’amministratore delegato di Instagram. Attenzione: non ci sarà un contatore pubblico per i Mi Piace nelle storie, ma si potrà vedere chi ha inviato questa nuova forma di like in arrivo sul social network. Instagram (Foto: Pixabay)Nel giorno di San Valentino, Mosseri ha pubblicato un video su Twitter per annunciare la novità in arrivo all’interno dell’app. I Mi Piace alle storie private, apre così il ... Leggi su vesuvius (Di sabato 19 febbraio 2022)i Mi, scopriamosi: grandi novità in arrivo con il prossimo aggiornamento. L’annuncio è ufficiale e viene direttamente da Adam Mosseri, l’amministratore delegato di. Attenzione: non ci sarà un contatore pubblico per i Mi, ma si potrà vedere chi ha inviato questa nuova forma di like in arrivo sul social network.(Foto: Pixabay)Nel giorno di San Valentino, Mosseri ha pubblicato un video su Twitter per annunciare la novità in arrivo all’interno dell’app. I Mialleprivate, apre così il ...

